Migranti: il 4 febbraio webinar su Mediterraneo e rotta balcanica

“Mediterraneo e Balcani. Frontiere, accoglienza, inclusione” è il titolo del webinar che si svolgerà giovedì 4 febbraio (ore 16-18) sulla situazione dei Balcani e i processi di accoglienza e inclusione dei migranti. “Lungo la rotta balcanica, i respingimenti a catena – spesso violenti – e a ritroso dai confini di Croazia, Slovenia, Italia verso la Bosnia impediscono l’accesso all’Europa, calpestando i più elementari diritti umani e violando il diritto internazionale”, scrivono i promotori, Migrantes Sicilia, Migrantes Agrigento e Migrantes Gorizia: “La mancanza di una gestione oculata degli arrivi (che continuano ormai da decenni e che non termineranno tanto presto) e di prospettive politiche di governo dei flussi hanno fatto sì che l’accoglienza dei nuovi arrivati presenti aspetti altamente problematici, con l’aggravante delle criticità legate alla pandemia. Centri di accoglienza per la quarantena di grandi dimensioni, dove si sono trovati a convivere in promiscuità decine di immigrati (anche 50-80 minori), hanno riscontrato problemi interni e sul territorio. Tutto questo favorisce reazioni di insofferenza e di intolleranza nei cittadini, che – sollecitati da interessi politici a carattere populista – hanno protestato in varie occasioni invocando la chiusura dei centri nei loro territori e determinando la volontà delle amministrazioni di localizzare le strutture dell’accoglienza lontano dai centri abitati”. Intervengono, tra gli altri, il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento; mons. Antonio Staglianò, vescovo delegato Migrantes Sicilia Gianfranco Schiavone, Asgi; Alessandra Sciurba, Mediterranea saving humans e Università di Palermo; il sociologo Maurizio Ambrosini; Nello Scavo, giornalista di Avvenire. Iscrizioni: migrantes@diocesiag.it