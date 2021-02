Francia: abusi nella Chiesa, dimesso dallo stato clericale padre Jean-François Six della “Mission de France”

Jean-François Six, sacerdote della “Mission de France”, è stato dimesso dallo stato clericale. È stato mons. Hervé Giraud, arcivescovo di Sens e prelato della “Mission de France”, ad annunciarlo in un comunicato spiegando che, al termine di un processo canonico avviato nell’autunno 2019, il giudice ecclesiastico ha dichiarato “Jean-François Six colpevole di gravi abusi sessuali nei confronti di persone sulle quali esercitava autorità spirituale e morale e di conseguenza lo ha condannato alla dimissione dallo stato clericale”. Jean-François Six può presentare ricorso contro questa decisione secondo le norme previste dal Codice di Diritto canonico. I fatti contestati più antichi risalgono alla fine degli anni ’50, i più recenti agli anni ’90. Le vittime sono donne, molte delle quali hanno oggi tra gli 80 e i 90 anni. Ci sono voluti anni per denunciare gli abusi subiti e, a seguito di un primo rapporto nel febbraio 2019, il vescovo Giraud ha subito presentato denuncia al pubblico ministero e alla giustizia ecclesiastica. Il 17 luglio 2019, Jean-François Six è stato escluso da ogni ministero pastorale per decisione del vescovo, durante le indagini. Alla domanda se padre Six farà appello contro questa decisione, il suo avvocato, padre Bernard Du Puy-Montbrun, non ha risposto. La “Mission de France” è una prelatura territoriale. Guidata appunto dall’arcivescovo Hervé Giraud, è composta da preti, diaconi e laici animati dalla “passione di vivere il Vangelo” nella vita ordinaria del lavoro e della famiglia.