Vita consacrata: Bologna, l’arcivescovo Zuppi presiede la messa nella basilica di San Domenico

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nella basilica di San Domenico oggi pomeriggio, alle ore 17.30, in occasione della Giornata della vita consacrata. La celebrazione, nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio solitamente svolta in cattedrale, quest’anno si terrà nella basilica di San Domenico in occasione del Giubileo indetto dall’Ordine dei predicatori nell’ottavo centenario dalla morte del fondatore.

La messa verrà celebrata nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.