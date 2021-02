Diocesi: Acireale, un nuovo teatro per la parrocchia San Giovanni Bosco

La parrocchia San Giovanni Bosco di Acireale si è aggiudicata un bando regionale che permette l’ammodernamento del teatro parrocchiale, che verrà così dotato di nuovi impianti audio-visivi, di punti luce, di bagni per persone diversamente abili e di un ampio impianto scenico. Sarà adibito anche a sede laboratoriale per l’avvio all’arte teatrale e a luogo formativo per congressi, ritiri spirituali e seminari. Alla comunità parrocchiale è richiesta la somma di 25.000 euro per il completamento dell’opera, che sarà messa a disposizione dell’intera comunità diocesana. Si può sostenere questo progetto effettuando una donazione. “Coraggio, cari parrocchiani e cari amici. Insieme possiamo farcela, – dichiara il parroco don Carmelo Raspa –, insieme costruiamo il futuro. La realizzazione di questo centro teatrale, culturale e formativo è una grande risorsa per tutti. Contribuiamo e diffondiamo. Il poco di ognuno fa il molto di tutti”.