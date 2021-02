Austria: Vöcklabruck, suore Francescane aprono una “casa sicura e di transito” per donne in difficoltà

Le suore francescane di Vöcklabruck, grosso centro della diocesi di Linz, in Alta Austria, stanno avviando una nuova iniziativa per le donne bisognose e in difficoltà della regione. Dopo l’apertura nello scorso autunno del “Quartier 16″, una casa di prima accoglienza e assistenza dove le donne ricevono sostegno dalle suore, sono iniziati i lavori di adattamento dei locali in vista della realizzazione di due appartamenti adibiti a “casa sicura”. Quartier 16, adiacente al convento delle suore, sarà diviso in due appartamenti transitori, con 5 camere, una sala comune, una cucina, sala giochi e una sala riunioni con biblioteca. “Adatteremo le stanze in modo che le donne possano sentirsi a proprio agio. Quartier 16 sarà aperto nel prossimo autunno per tutte le donne che si trovano in situazioni di vita difficili, indipendentemente dal loro credo, con o senza figli. Le accompagniamo nel loro cammino verso un nuovo inizio “, dice suor Angelika Garstenauer, superiora generale delle Francescane di Vöcklabruck.

“Vogliamo portare le donne in mezzo a noi perché fanno parte della comunità cittadina”, ha spiegato suor Garstenauer. Project manager e futura responsabile del “Quartier 16”, suor Ida Vorel, ha evidenziato l’ampio sostegno al progetto. “Vorrei ringraziare molto per le numerose donazioni in natura e circa 30mila euro in contanti che abbiamo già ricevuto per Quartier 16 – dice suor Vorel –, perché senza questo supporto la ristrutturazione e l’arredamento delle camere non sarebbero possibili. Il progetto per le donne bisognose è ovviamente ancora aperto a ulteriori donazioni”.