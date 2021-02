Società: Acli Napoli, un ciclo di incontri on line per discutere del futuro dell’Italia “oltre il Covid-19”

“Oltre il Covid-19: il futuro del welfare, il futuro del Paese” è il nome del nuovo ciclo di incontri on line con i protagonisti delle istituzioni, della politica, del Terzo settore, della pubblica amministrazione, dell’università promosso dalle Acli di Napoli. Si inizierà oggi, martedì 2 febbraio, alle 18, sulla pagina Facebook Acli Napoli con Luigi Bobba, padre della riforma del Terzo settore, ex sottosegretario al welfare ed attuale presidente dell’associazione Terzjus; Lucia Fortini, assessore alle politiche sociali e scolastiche della Regione Campania. Discuteranno con loro il presidente provinciale delle Acli di Napoli Maurizio D’Ago e il componente della presidenza provinciale Michele M. Ippolito.

Obiettivo del ciclo di incontri è “fare il punto su come cambierà il Paese quando sarà superata la fase di emergenza dovuta alla pandemia”. “Il mondo, l’Europa, l’Italia dovranno affrontare una vera e propria ricostruzione, proprio come avvenne dopo la Seconda Guerra mondiale e si proverà a delineare strategie future e proposte, partendo dalla necessità di allargare i diritti individuali e collettivi in vista di un periodo che si prefigura comunque difficile”, si legge in una nota delle Acli di Napoli.

Tutti gli incontri saranno videoregistrati e messi a disposizione degli utenti dei social network e, al termine del ciclo di eventi, sarà realizzato un instant book sul tema dell’iniziativa, che mira ad essere un punto di riflessione per quanti dovranno prendere decisioni su come orientare le politiche pubbliche in materia sociale nei prossimi mesi.