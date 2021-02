Diocesi: Cosenza-Bisignano, al via il settenario in onore della Madonna del Pilerio

Al via, nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, il settenario in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città e dell’arcidiocesi bruzia. Ne dà notizia una nota stampa, nella quale si evidenzia che “quest’anno non si terrà la tradizionale processione a causa della pandemia”.

Il 4 febbraio si aprirà il settenario con l’esposizione dell’icona originale custodita e venerata in cattedrale e l’omaggio floreale dei Cavalieri del Santo Sepolcro.

Le giornate dal 5 al 10 febbraio saranno dedicate alle foranie con il simbolico pellegrinaggio del vicario foraneo che presiederà per tutti l’Eucarestia delle ore 18. Tutti i giorni la santa messa sarà celebrata alle 8 e alle 18. Quella della sera sarà trasmessa in diretta da Tele A 57 (canale 74 del digitale terrestre), sui canali social della cattedrale e attraverso la Radio diocesana Jobel InBlu (fm 93,3 e 97,5 Savuto).

“Una particolare preghiera e un particolare segno per questa pandemia”, si legge ancora nella nota dell’arcidiocesi, si terrà nella giornata dell’11 febbraio che coincide con la Giornata mondiale del malato, con la santa messa in cattedrale presieduta da mons. Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito.

Un momento culturale su “L’iconografia mariana in Calabria” si terrà il 10 febbraio alle ore 19.30 a cura di Mario Vicino, docente di storia dell’arte nei licei.

Il 12 febbraio, festa della Madonna del Pilerio, si terranno le sante messe alle 7, alle 8.30, alle 10 e alle 11.30 quella presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Nolè, durante la quale si rinnoverà l’atto di consacrazione e sarà offerto il cero votivo.