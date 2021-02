Esercito italiano: mons. Marcianò (Omi) in visita alla caserma “M.O.V.M. Emilio Bianchi” ringrazia il personale impegnato nell’emergenza sanitaria

(foto Esercito Italiano)

L’arcivescovo ordinario militare per l’Italia (Omi), mons. Santo Marcianò, si è recato ieri in visita alla caserma “M.O.V.M. Emilio Bianchi” di Roma, sede del comando logistico dell’Esercito, dove è stato accolto dal generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante logistico dell’Esercito, e luogotenente Luigi Raiola, dal sottufficiale di corpo. Dopo la presentazione delle attività dell’area logistica, secondo quanto riportato sul sito dell’Esercito italiano, mons. Marcianò ha salutato collegato in videoconferenza, i comandanti intermedi, il direttore del Policlinico militare di Roma, il capo nucleo ispettivo centrale e una rappresentanza di graduati e di personale civile, rivolgendo parole di ringraziamento e vicinanza a tutti gli uomini e le donne del comando logistico impegnato quotidianamente, con dedizione e umiltà, nel fronteggiare e contenere l’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale. Subito dopo la firma dell’Albo d’onore e lo scambio dei doni, l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia ha visitato della cappella “S. Maria Ausiliatrice”, la nuova palestra e la sala refettorio, ricevendo i ringraziamenti del generale Figliuolo a nome di tutto il personale, per l’attestazione di stima e per la sua vicinanza al Comlog, oltre che per l’importanza che ricopre il supporto spirituale, come stimolo per continuare ad operare senza risparmio di energie nell’interesse della collettività.