Coronavirus Covid-19: Brasile, suor Laura Cantoni (Pime) al Sir, “importanti gli aiuti ricevuti dall’Italia”

“Il dramma umano è grande, sanitario ma anche psicologico, di depressione, solitudine, disperazione, paura, rabbia davanti a un sistema sanitario troppo debole per i poveri, che non possono pagarsi ospedali privati. Eppure è anche una grande scuola di fraternità: molti prestano quel che hanno a chi ne ha più bisogno, si organizzano su Facebook e WhatsApp per trovare pannoloni, medicine”. È la testimonianza che arriva da Parintins (città brasiliana lungo il Rio delle Amazzoni) attraverso suor Laura Cantoni, missionaria dell’Immacolata (congregazione femminile emanazione del Pime).

Grazie all’aiuto già ricevuto dall’Italia, “siamo riusciti a comprare dei medicinali e accessori che mancavano, a pagare l’ossigeno in aggiunta al fabbisogno quotidiano”, il cui prezzo è mediamente triplicato. “Abbiamo aiutato più volte l’ospedale pubblico”. Conclude la missionaria: “I bisogni restano grandi e non c’è una previsione di diminuzione rapida dell’epidemia. In città sono cominciate le vaccinazioni, ma con numeri così ridotti sembra più propaganda che politica sanitaria effettiva”.