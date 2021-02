Diocesi: Caritas Fabriano-Matelica, al via un progetto per attivare 20 tirocini retribuiti di sei mesi in azienda

“Lavoro e dignità”: è questo il nome del progetto messo in campo dalla Caritas della diocesi di Fabriano-Matelica, che intende così attivare 20 tirocini di sei mesi retribuiti in azienda per 14 giovani e 6 adulti in cerca di occupazione, residenti nel territorio diocesano. Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio. Per candidarsi occorre inviare una mail a caritas@fabriano-matelica.it allegando un curriculum vitae aggiornato, un certificato storico lavorativo e Isee aggiornato. “Il progetto – spiega al Sir don Marco Strona, direttore della Caritas – è finanziato con i fondi 8×1000 della Chiesa cattolica. Esso nasce dalla constatazione di un aumento di richieste di lavoro nei centri di ascolto diocesani. Vogliamo così cercare di dare una risposta concreta ai bisogni del nostro territorio messo già a dura prova dal sisma del 2016 e adesso dalla pandemia che ha aggravato la crisi economica. Il progetto è un gesto che vuole dare un po’ di speranza rivolgendosi a persone disoccupate e inoccupate del territorio diocesano”. Il sacerdote aggiunge: “L’idea, la sfida, è quella di fare da ponte tra la domanda e l’offerta, tra chi cerca lavoro e chi lo offre, attivando un dialogo con le aziende e le persone in cerca di occupazione. La Caritas garantirà la retribuzione dei sei mesi di tirocinio in azienda in vista poi dell’assunzione”. La Caritas in questa fase si avvale della consulenza di un’agenzia di lavoro interinale.