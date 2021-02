Diocesi: Caritas Lamezia Terme, domani verrà inaugurato un nuovo centro docce e vestiario per i più bisognosi

La Caritas della diocesi di Lamezia Terme prosegue nella sua azione di assistenza ai più bisognosi. Dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione dei nuovi locali nel complesso interparrocchiale San Benedetto che ospiterà, tra le altre cose, insieme ai laboratori medici anche la mensa, è la volta del centro docce e vestiario che saranno inaugurati domani, insieme ad un centro parrucchieria grazie ad alcuni professionisti lametini che si sono messi a disposizione della Caritas offrendo la loro opera gratuitamente e che si alterneranno.

Alla cerimonia, che inizierà alle 11 in piazza D’Ippolito 7 accanto al seminario vescovile, saranno presenti il vescovo Giuseppe Schillaci e il presidente della Fondazione Caritas diocesana e direttore della Caritas, don Fabio Stanizzo, che parla di “un gesto concreto” che la Caritas diocesana “offrirà come servizio” alle persone che ne faranno richiesta tramite le parrocchie ed i centri di ascolto parrocchiani e diocesano. “Nel ringraziare per la disponibilità data finora la Cattolica assicurazioni, le parrocchie che hanno contribuito e quelle che contribuiranno”, prosegue il direttore, “come Caritas invitiamo sia gli esercenti che hanno vestiario in magazzino inutilizzato che i singoli cittadini a fare un gesto di solidarietà verso chi è meno fortunato donando vestiario al centro”. Oggi, di fronte alle diverse persone senza dimora, la Caritas sta inoltre lavorando per riaprire il dormitorio di Sant’Eufemia ed anche altri in varie parte della diocesi. Nel centro che verrà inaugurato domani, chi usufruirà delle docce potrà anche lavare i propri vestiti e prenderne nuovi, puliti e sanificati.