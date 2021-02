Giornata Internazionale Fratellanza Umana: Trento, 4 febbraio Aimc e Uciim incontro on line con il Custode di Terra Santa, Patton

In occasione della prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, l’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi) di Trento e l’Aimc (Associazione italiana maestri cattolici) hanno promosso l’incontro on line sul tema: “Enciclica Fratelli tutti, aspetti educativi e interreligiosi”. L’evento avrà luogo il 4 febbraio dalle 16.30 alle 18 e vedrà la partecipazione di padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa e di Nibras Breigheche, arabista e islamologa. Introdurranno e presenteranno l’incontro Olga Bombardelli e Paola Valcanover, rispettivamente presidente Uciim e Aimc. Per la partecipazione all’incontro compilare il modulo online al link: https://forms.gle/VCve6g9Qg54nxJAA6 oppure inviare richiesta a uciimtn@yahoo.com. La Giornata internazionale della Fratellanza Umana è stata istituita il 21 dicembre 2020 dalle Nazioni unite in ricordo del Documento sulla Fratellanza umana per la Pace mondiale e la Convivenza comune, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb ad Abu Dhabi. E saranno proprio i due firmatari a commemorare il 4 febbraio la Giornata in un incontro virtuale che si terrà ad Abu Dhabi, alla presenza dello sceicco Mohammed Bin Zayed