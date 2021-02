Papa Francesco: san Gregorio di Narek, san Giovanni De Avila e santa Ildegarda di Bingen iscritti nel Calendario Romano

“Considerando i recenti riconoscimenti del titolo di dottore della Chiesa a particolari figure di santi d’Occidente e di Oriente”, il Papa ha decretato di iscrivere nel Calendario Romano generale le memorie facoltative di san Gregorio di Narek, abate e dottore della Chiesa, il 27 febbraio; san Giovanni De Avila, presbitero e dottore della Chiesa, il 10 maggio; santa Ildegarda di Bingen, vergine e dottore della Chiesa, il 17 settembre. È quanto si legge in un decreto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, diffuso oggi, in cui si dispone che queste nuove memorie siano iscritte in tutti i Calendari e Libri liturgici per la celebrazione della Messa e della Liturgia delle Ore. “La santità si coniuga con la conoscenza, che è esperienza, del mistero di Gesù Cristo, indissolubilmente congiunto al mistero della Chiesa”, si ricorda nel decreto: “Questo legame tra santità e intelligenza delle cose divine ed insieme umane rifulge in modo del tutto particolare in coloro che sono stati ornati del titolo di dottore della Chiesa”. La loro sapienza, infatti, “non riguarda soltanto loro, poiché divenendo discepoli della divina Sapienza sono diventati a loro volta maestri di sapienza per l’intera comunità ecclesiale”. In questa luce, i santi e le sante “dottori” figurano nel Calendario Romano generale.