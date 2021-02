Il Papa ha nominato nunzio apostolico nelle Isole Cook mons. Novatus Rugambwa, arcivescovo titolare di Tagaria, nunzio apostolico in Nuova Zelanda, Fiji, Palau, Isole Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa e delegato apostolico nell’Oceano Pacifico. Papa Francesco ha inoltre nominato nunzio apostolico in Tunisia mons. Kurian Mathew Vayalunkal, arcivescovo titolare di Raziaria, nunzio apostolico in Algeria. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede.