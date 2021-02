Iraq: Lega caldea a card. Sako per anniversario nomina a patriarca di Baghdad, “grazie per sua missione a servizio di popolo e Chiesa”

Messaggio di auguri della Lega caldea al patriarca di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, per l’ottavo anniversario della sua nomina a patriarca caldeo di Baghdad (2 febbraio 2013). Nel testo la Lega caldea – associazione nata nel 2015 su impulso dello stesso patriarca per coordinare e favorire il contributo dei caldei alla società civile e aiutare l’Iraq a vincere le derive del settarismo confessionale e etnico – elogia i “grandi sforzi (del card. Sako, ndr) per la sua missione a servizio del nostro popolo e della nostra Chiesa, sia in Iraq che nel mondo” e si congratula per “la prossima visita in Iraq di Papa Francesco”. Visita che testimonia, si legge nel messaggio, “il desiderio del patriarca di mostrare l’Iraq e il suo popolo nel miglior modo possibile”.