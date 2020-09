Papa Francesco: udienza, “non ammucchiatevi qui, ognuno sulla sua sedia per evitare il contagio”

“Non ammucchiatevi qui! Ognuno sulla sua sedia, per evitare il contagio”. Con queste parole, pronunciate a braccio prima della lettura del brano evangelico nelle varie lingue, il Papa ha aperto l’udienza generale di oggi, dedicata al tema della guarigione, e in modo particolare al rapporto tra amore e bene comune. Il pensiero di Francesco – che oggi si è soffermato più a lungo del solito con i fedeli, percorrendo a piedi il luogo in cui da mercoledì scorso sono ricominciate le udienze in presenza di fedeli – è andato dunque all’emergenza sanitaria Covid-19, e alle necessarie misure di distanziamento essenziali per prevenire il contagio, insieme all’uso della mascherina. Prima di tutto la sicurezza, ha suggerito ai circa 500 fedeli che assistono al tradizionale appuntamento del mercoledì.