Venezia 77: domani la presentazione del “Videocatechismo della Chiesa cattolica”

Sarà presentata domani, 10 settembre, alla 77ª Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, la forma di distribuzione digitale del kolossal “Videocatechismo della Chiesa cattolica”, opera multimediale e multilingue della durata di 25 ore suddivise in 46 episodi, prodotto da Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj. L’opera artistica unica, realizzata dalla Società CrossInMedia, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, sui testi della Libreria Editrice Vaticana, aiuta a scoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, rivolta a tutti gli uomini del nostro tempo. Girato con la tecnologia del 4K in 70 Paesi nel mondo, il Videocatechismo – spiegano i promotori dell’iniziativa – ha visto la partecipazione di 60mila persone, in 16mila differenti location. I testi del Catechismo sono stati letti in 37 lingue diverse, mentre 1.200 attori in costume hanno ricostruito in fiction scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. La presentazione della nuova forma di distribuzione avverrà domani, nel corso di una conferenza stampa che avrà inizio alle 11.30 presso lo spazio dell’Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior, e che vedrà la partecipazione di padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”, Mogol, poeta e autore, Gjon Kolndrekaj, regista del Videocatechismo. Sarà presente il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia. I relatori aiuteranno a comprendere il valore delle parole a confronto con la Parola e la complessa opera di “traduzione” delle parole in immagini, come è avvenuto con il Videocatechismo, in cui un testo di oltre 1.000 pagine densissimo di concetti è divenuto un film di 25 ore, opera che ha richiesto quasi sei anni di lavoro.