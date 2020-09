Diocesi: Terni, le celebrazioni in onore di Maria nel santuario della Madonna del Ponte a Narni

Celebrazioni religiose e manifestazioni culturali, fino al 13 settembre, per la festa della Natività di Maria, nel santuario diocesano della Madonna del Ponte, a Narni scalo. Lì è custodita l’immagine di Maria con il Bambino, affrescata nella grotta all’interno del santuario, risalente al 1050 e da sempre molto venerata. Il programma religioso prevede, ogni giorno, la recita del rosario meditato alle 17.15, mentre alle 18 la Messa animata dalle comunità delle diverse parrocchie della vicaria di Narni: Sant’Antonio Narni scalo, Otricoli, Taizzano, Sante Rita e Lucia, Concattedrale di Narni.

Domenica 13 settembre, alle 10.30, nel santuario sarà celebrata la Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali. Alle 18, la solenne celebrazione all’aperto con i sacerdoti della diocesi, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese, che segna l’inizio dell’anno pastorale in diocesi.

Al termine della celebrazione, nel piazzale del santuario, in segno di speranza, sarà messa in opera una piantina di Ginko biloba, nata dal seme sopravvissuto al bombardamento di Hiroshima.

Il programma culturale prevede per giovedì 10 settembre, alle 17, nella Loggia degli Scolopi di Narni, la conferenza dal titolo: “Papa Francesco e il suo insegnamento sulle donne dal punto di vista biblico, economico e sociale” con le relazioni di Cristina Montesi, docente alll’Università di Perugia, e Riccardo Beltrami, docente di Religione cattolica. Introduce mons. Piergiorgio Brodoloni, rettore del santuario della Madonna del Ponte. Sabato 12 settembre, alle 17, visita guidata all’Abbazia di San Cassiano, con partenza dal Santuario. Fino al 20 settembre sarà possibile visitare la mostra documentaria: “Papa Bergoglio, la persona, il pensiero, l’azione” allestita nei locali del santuario.