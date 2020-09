Yemen: Ue dona 45 milioni di euro al Wfp per aiuti salvavita alla popolazione

Yemen - foto: Azione contro la fame

Il World food programme delle Nazioni Unite è grato per il contributo di 45 milioni di euro dell’Unione europea che servirà a fornire assistenza alimentare vitale alle famiglie nello Yemen con gravi carenze alimentari e che soffrono le conseguenze del conflitto, del collasso economico e ora anche del Coronavirus. I fondi dell’Ue forniranno alle famiglie yemenite assistenza salvavita per soddisfare i bisogni alimentari di base. Con il sostegno dell’Ue, il Wfp sta già fornendo cibo, voucher e trasferimenti di contante a milioni di yemeniti che vivono nell’insicurezza alimentare. “Con diverse crisi che, insieme, minacciano la vita delle persone nello Yemen, la situazione umanitaria è più allarmante che mai – ha detto Janez Lenarčič, commissario europeo per la gestione delle crisi -. L’Ue ha recentemente aumentato il suo sostegno per consentire ai partner come il Wfp di continuare a fornire assistenza salvavita nonostante le carenze di fondi. Lo Yemen non può aspettare. Le neutrali organizzazioni umanitarie devono essere fornite dei mezzi e del libero accesso per raggiungere i milioni di yemeniti che hanno urgente bisogno di aiuto”. Dal 2015, il Wfp ha ampliato in maniera massiccia le sue operazioni nel Paese, passando da circa 1 milione di persone sfamate all’inizio del conflitto a quasi 13 milioni ora. L’Ue è stata una forte sostenitrice del Wfp durante quel periodo, contribuendo per un totale di 216,8 milioni di euro. Senza l’assistenza alimentare del Wfp , ancora più yemeniti dovranno affrontare livelli di fame devastanti. Servono 703 milioni di dollari (circa 594 milioni di euro) per mantenere questa vitale rete di sicurezza per i prossimi sei mesi.