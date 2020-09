Scuola: Kaladich (Fidae), “paritarie a disposizione per la ripartenza”

“Il premier Conte e la ministra Azzolina hanno riconosciuto, durante la conferenza stampa di oggi, il grande lavoro che è stato fatto da parte di tutti noi per far ripartire la scuola italiana nel migliore dei modi”. Così Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae, commenta quanto affermato nel pomeriggio dai rappresentati del governo a proposito dell’avvio dell’anno scolastico che parte dopo i mesi di chiusura per il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. “La nostra federazione – sottolinea Kaladich – in questi mesi ha lanciato il progetto #vogliamofarescuola per fare rete e si è spesa per offrire una formazione di alta qualità, rivolta a tutto il personale scolastico”. “Fin dalle prime settimane della chiusura abbiamo lavorato, in collaborazione con l’Uni – Ente italiano di normazione, alla definizione di un protocollo per rendere uniforme in tutta Italia (e nel resto del mondo) la Didattica a distanza e la didattica mista”, ricorda la presidente Fidae, spigando che “abbiamo raccontato queste attività, e molte altre, in un dossier che ha ricevuto molti apprezzamenti, anche da parte del ministro”. “Tutto questo ci spinge a fare ancora meglio e a metterci a disposizione di tutto il sistema scolastico italiano per il bene dei nostri ragazzi che stiamo aspettando a braccia aperte dopo 18 settimane di chiusura”, conclude Kaladich.