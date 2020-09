Istruzione: Lenarcic (Commissione Ue), “futuro dei bambini minacciato dal crescente numero di attacchi mirati contro scuole, studenti e personale educativo”

“In occasione della prima Giornata internazionale per proteggere l’istruzione dagli attacchi, l’Ue ribadisce il diritto a un’istruzione di qualità per tutti e l’importanza di garantire ambienti di apprendimento sicuri nelle emergenze umanitarie e in contesto di prolungate crisi”. Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha diffuso una dichiarazione nel contesto di questa giornata istituita lo scorso maggio per volontà dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Il futuro dei bambini è minacciato dal crescente numero di attacchi mirati contro scuole, studenti e personale educativo, che costituiscono violazioni deliberate e gravi del diritto internazionale umanitario”, si legge nella dichiarazione che incoraggia a “difendere insieme l’istruzione perché svolga il suo pieno ruolo per un sano sviluppo fisico, cognitivo e psicosociale dei bambini e dei giovani” e perché l’istruzione “è anche uno dei migliori strumenti per investire in pace, stabilità e resilienza”. L’Unione europea è “leader mondiale” nel difendere l’istruzione in situazioni di emergenza, afferma ancora il commissario, perché “dedica il 10% dei suoi stanziamenti per gli aiuti umanitari a sostenere l’accesso, la qualità e la protezione dell’istruzione”.