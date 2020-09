Eurostat: 13,6 alunni ogni insegnante nelle scuole primarie degli Stati Ue nel 2018. In Italia il rapporto è 11,5

Nel 2018, a livello di istruzione primaria, c’erano 1,8 milioni di insegnanti e 24,5 milioni di alunni (nella fascia di età 5-7 anni) negli Stati membri dell’Ue. L’istituto di statistica europeo Eurostat fa notare oggi che il rapporto alunni/insegnanti nel 2018 è stato quindi di 13,6 alunni per docente, in calo rispetto ai 14,3 del 2017. Questo rapporto è stato più elevato nel Regno Unito (19,9), poi in Romania (19,5), Repubblica Ceca e Francia (entrambi 19,2), mentre, all’altro estremo della scala i rapporti più bassi sono stati registrati in Lussemburgo (9,0), Grecia (9,2) e Polonia (9,6). In Italia il rapporto è di 11,5 alunni per insegnante. Questo numero non corrisponde alla dimensione effettiva delle classi, spiega Eurostat, per la cui definizione entrano in gioco una serie di altri elementi che questa “fotografia” non considera.