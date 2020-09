Diocesi: Crotone-Santa Severina, domani l’arcivescovo Panzetta consacra sacerdote Francesco Antonio Cardace

Il diacono don Francesco Antonio Cardace, domani, alle 18, nella basilica cattedrale di Crotone, verrà ordinato presbitero per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Angelo Raffaele Panzetta.

Nato a Crotone il 27 agosto 1994, don Cardace ha compiuto il proprio percorso formativo presso il seminario maggiore “S. Pio X” di Catanzaro. Stasera, in preparazione all’ordinazione del novello sacerdote, è in programma una veglia di preghiera per i giovani, alle 20.30 nella cattedrale, presieduta dall’arcivescovo che per la prima volta incontrerà i giovani della diocesi. “Rifletteremo insieme sulla bellezza della vocazione cristiana e ringrazieremo il Signore per il dono di un nuovo sacerdote per la nostra Chiesa. Si tratta di una bellissima occasione di incontro, nonostante l’emergenza sanitaria in corso”, spiegano don Massimo Riganello e don Simone Scaramuzzino del Centro diocesano vocazione e dell’Ufficio di pastorale giovanile.

Don Cardace presiederà a Papanice, sabato 12 settembre, la sua prima messa alle 18.