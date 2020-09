Diocesi: Bolzano-Bressanone, conferiti i ministeri di lettorato e accolitato a un futuro diacono

Con un vespro celebrato ieri sera nella cappella del Seminario maggiore di Bressanone sono stati conferiti dal vescovo di Bolzano, mons. Ivo Muser, i ministeri del lettorato e dell’accolitato a Roman Aukenthaler, 49 anni, di Casateia di Racines, in alta val d’Isarco, impegnato da oltre 10 anni nella comunità parrocchiale di Vipiteno. Aukenthaler, che lavora come cantoniere per il Servizio strade val d’Isarco della Provincia, da due anni si sta preparando al diaconato permanente e ha concluso i corsi teologici a Bressanone.

“Il servizio del lettorato ricorda al candidato il suo futuro compito di annunciare la Parola di Dio – si legge in una nota della diocesi -, mentre quello dell’accolitato affida al laico la responsabilità di curare il servizio all’altare e di aiutare il sacerdote nelle azioni liturgiche, compresa la distribuzione della comunione nella celebrazione eucaristica e agli ammalati”. Rivolgendosi al candidato al diaconato permanente, il vescovo Muser ha sottolineato che la Parola di Dio “ci consola, ci chiama all’impegno e spesso anche ci mette in discussione” e ha augurato ad Aukenthaler “di essere un attento ascoltatore della Parola di Dio per poterla poi condividere con gli altri”. Il servizio di accolitato, ha proseguito il vescovo, “possa farti crescere sempre più nel mistero dell’Eucarestia”, perché “il mandato non è quello di fare qualcosa, ma di vivere una relazione e di portarla alle persone nel sacramento”.