Amos Luzzatto: mons. Moraglia (Venezia), “una luminosa figura, autorevole e universalmente ascoltata”

“Ho appreso con dolore della morte del professor Amos Luzzatto. Conservo di lui la viva impressione di una figura davvero rilevante e autorevole sotto l’aspetto civile, culturale e religioso così da essere universalmente ascoltata, stimata ed apprezzata”. Lo scrive il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, nel messaggio al presidente della Comunità ebraica di Venezia. Paolo Gnignati, per la morte di Amos Luzzato. “Se le vicende terribili del secolo scorso ne avevano segnato l’esistenza, il professor Luzzatto ha saputo con forza e saggezza ‘segnare’ lui stesso la storia e la vita non solo della Comunità ebraica veneziana e di quella italiana – che ha guidato dal 1998 al 2006 – ma anche della città di Venezia e dell’intero Paese. Il ricordo della sua luminosa figura rimarrà costante invito e riferimento autorevole per costruire e percorrere una convivenza sociale fatta di giustizia, verità e pace. A lui la pace dei giusti”, conclude il patriarca.