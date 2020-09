Scuola paritaria: Cism, Usmi, Fidae e Fism a confronto con i candidati alla presidenza della Regione Puglia

Un manifesto da sottoporre ai candidati alla presidenza della Regione Puglia e tre giorni di confronto per il rilancio della scuola paritaria. L’iniziativa è di Cism, Usmi, Fidae e Fism Puglia. “Tra diritto all’istruzione e libertà di scelta educativa” è il tema dell’intervista/confronto con i due candidati alle elezioni regionali in Puglia ai quali sarà chiesta la disponibilità in merito a un impegno concreto sui temi del manifesto. Il primo appuntamento, in programma, per giovedì 10 settembre, alle 10, è l’intervista con Raffaele Fitto, cui seguirà mercoledì 16 settembre, alle 14, quella con Michele Emiliano. Il terzo incontro, giovedì 17 settembre, alle 18, sarà una tavola rotonda dove i cittadini, insieme, cercheranno di “dare voce ai bisogni concreti e intraprenderanno la strada del discernimento sulle scelte future”. Ai tre incontri parteciperanno p. Luigi Gaetani (presidente Cism nazionale), suor Anna Monia Alfieri (delegata scuola Usmi mazionale), Stefania Tetta per la Fidae regionale Puglia-Basilicata, e Fabio Daniele (presidente Fism Puglia).

Tra le richieste alla futura giunta regionale, l’introduzione dello strumento del “buono servizio” anche per le famiglie che scelgono la scuola dell’infanzia paritaria non profit, prevedendo una compartecipazione massima del 20% del costo del servizio. Auspicati oltre a interventi per la refezione e l’edilizia scolastica anche l’introduzione di un fondo disabilità per gli alunni delle scuole pubbliche paritarie. Gli incontri saranno trasmessi in diretta live streaming dalla pagina Facebook Cism Usmi.