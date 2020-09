Diocesi: Assisi, sabato 12 settembre la preghiera ecumenica del Tempo del Creato a Piandarca

Prosegue il Tempo del Creato celebrato con diversi eventi nella diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino. Sabato 12 settembre si terrà la preghiera ecumenica diocesana del Tempo del Creato a Piandarca (Cannara), luogo della “Predica agli uccelli” di San Francesco, spazio ideale per celebrare il “Giubileo per la Terra”. Questo momento è organizzato dalla diocesi e dal Movimento cattolico mondiale per il clima, in collaborazione con il comune di Cannara, il comune di Assisi, il Comitato Piandarca, la parrocchia Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista di Cannara e la Fraternità dell’Ordine francescano secolare di Cannara.

Il percorso, che si snoderà seguendo i tre momenti del “canto del Creato”, del “grido della terra e dei poveri” e dell'”azione nel Creato”, inizierà alle ore 17, presso il sito dove sorgerà il santuario all’aperto, segnato dal grande Tau. Si arriverà al masso che segna il luogo in cui Francesco predicò agli uccelli, per ritornare al Tau per un momento conclusivo. Il percorso è stato elaborato insieme dai differenti soggetti coinvolti, nello spirito della Laudato Si’ che ricorda che “tutto è connesso”. Gli interventi saranno centrati sulla figura di Gesù e sulla Sacra Scrittura, cercando di coinvolgere alcune delle categorie che quest’anno in particolare si sono impegnate maggiormente nella cura della casa comune, dal mondo della sanità ai servizi della Caritas. L’accoglienza inizierà alle ore 16.30 presso il Tau di Piandarca, dopo le operazioni di registrazione necessarie al rispetto delle norme relative all’emergenza Covid-19.