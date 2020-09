Stop temporaneo a sperimentazione vaccino Astrazeneca: Speranza (min. Salute), “Italia continua ad investire su vaccino anti-Covid”

“L’Italia continuerà ad investire in prima linea nella ricerca per il vaccino anti-Covid al fine di garantire al più presto soluzioni efficaci nella massima sicurezza. La sospensione precauzionale della sperimentazione da parte di Astrazeneca dimostra la serietà dei rigidi protocolli di verifica”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Nessun vaccino – aggiunge – sarà mai autorizzato senza la piena garanzia per la salute delle persone. Dentro questo quadro, con la Commissione europea, stiamo investendo sui principali candidati vaccini in sperimentazione con i massimi standard di sicurezza ed efficacia”.