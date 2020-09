Scuola: mons. Mansi (Andria), “collaborare per far ritornare la vita scolastica al regolare svolgimento”

“Veniamo tutti fuori da un anno particolarissimo che ha provocato sofferenze e disagi anche a tutto il mondo scolastico. Il fatto stesso che negli ultimi mesi siete stati costretti a sospendere le lezioni in presenza è segno di quanto sia stato faticoso far proseguire la vita scolastica in condizioni di precarietà”. Lo scrive il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, nel suo messaggio al mondo della scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico. “Ora è il momento che tutti, ognuno nel suo ruolo e con le sue responsabilità – osserva il presule -, ci rimettiamo con tutto il nostro impegno nel collaborare con intelligenza attiva e operosa per far ritornare, pur in presenza ancora di varie e serie difficoltà, la vita scolastica al suo regolare svolgimento”.

Il vescovo ribadisce l’importanza della “passione per l’impresa esaltante della formazione e dell’educazione”. E rivolge a tutti – bambini, ragazzi, giovani, da una parte, e adulti, nella diversità e specificità dei ruoli – un’esortazione a “spendersi con generosità e costanza, disponendosi ad affrontare e superare di buon grado quelle difficoltà inevitabili che si presentano in questo momento particolare della vita del nostro Paese”. Infine, l’augurio al mondo della scuola, in tutte le sue componenti, di “un buon anno, ricco di tanti e consistenti passi in avanti dell’arte difficile ma esaltante della formazione”.