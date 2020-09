Diocesi: Acireale, stasera il vescovo Raspanti ordinerà un nuovo sacerdote

Sarà ordinato sacerdote oggi, mercoledì 9 settembre, alle 19, nella cattedrale Maria Ss. Annunziata di Acireale, il diacono don Salvatore Grasso. Lo annunciano la diocesi con le Comunità dell’Almo Collegio Capranica di Roma, del Seminario vescovile, della parrocchia Maria Ss.Immacolata di Guardia. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti. Il diacono sarà ordinato per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del presule.

La partecipazione alla celebrazione sarà possibile per un numero limitato di fedeli, in rispetto delle misure per contenere il contagio da Coronavirus. Il novello presbitero presiederà per la prima volta la messa, giovedì 10 settembre, alle 19, nel cortile parrocchiale Maria Ss. Immacolata in Guardia. Svolgerà il suo ministero come vicario parrocchiale nella comunità del Sacratissimo Cuore di Gesù di Acireale.