Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, verso stipula accordo con sesta casa farmaceutica per garantire dosi vaccinali

La Commissione europea sta continuando a contattare aziende farmaceutiche per assicurare dosi sufficienti in Europa. Accordi sono già stati stipulati con Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e AstraZeneca e presto, fa sapere una nota da Bruxelles, sarà la volta di una sesta azienda, la tedesca BioNTech-Pfizer che lavora con l’americana Pfizer per sviluppare un nuovo vaccino basato sull’Rna messaggero (mRna). Oggi sarebbero stati conclusi i “colloqui esplorativi”, che aprono alla firma di un “accordo di acquisto anticipato” e quindi verso l’attuazione della strategia europea sui vaccini, adottata dalla Commissione il 17 giugno. La Commissione sta lavorando così per avere “un quadro contrattuale per l’acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell’Ue”, più un’opzione per acquistare fino a ulteriori 100 milioni di dosi, una volta garantitane la sicurezza ed efficacia. Secondo gli accordi, gli Stati membri avranno il diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino a un prezzo definito, man mano che un vaccino diventa disponibile. La commissaria per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha spiegato che “i colloqui finali di oggi con BioNTech-Pfizer sono un altro passo importante nei nostri sforzi per costruire un portafoglio solido e diversificato di possibili vaccini”, secondo quanto previsto dalla strategia Ue. “Siamo ottimisti sul fatto che tra questi candidati ci sarà un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19 per aiutarci a sconfiggere questa pandemia”.