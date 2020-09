Diocesi: Cefalù, il 12 settembre ultimo appuntamento delle visite in notturna alle Torri della cattedrale

Ultimo appuntamento nel calendario delle visite in notturna delle Torri della cattedrale di Cefalù, sabato 12 settembre. Le visite si svolgeranno eccezionalmente dalle 21 alle 24 e includeranno le Torri, il passetto tetti lato sud della cattedrale, l’area dei Mosaici, la Sacrestia, il Tesoro, il Salone Sansoni, la cappella vescovile e il Chiostro canonicale. Per l’occasione, ritornerà ad allietare l’atmosfera il maestro di violino Vincenzo Cangelosi. “Per noi della Cooperativa sociale Il Segno questi 6 appuntamenti speciali sono stati un continuo crescendo di emozioni che speriamo di aver trasmesso anche a tutti i visitatori – si legge in una nota -. Ogni serata ci ha regalato delle sorprese inaspettate. I sorrisi della gente, l’entusiasmo di grandi e piccoli e la gratitudine di chi ci ha ringraziati per il nostro impegno sono stati l’energia che abbiamo reinvestito per compiere al meglio il nostro lavoro, cercando di condividere quanto più possibile con gli altri l’immensa bellezza che si cela all’interno della cattedrale di Cefalù. Abbiamo cercato di dare il massimo per regalare al visitatore un valore aggiunto nella fruizione dei percorsi, il vedere con occhi nuovi lo straordinario patrimonio artistico che ci circonda”.

Le visite alle Torri della cattedrale di Cefalù continueranno per tutto il mese di settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Al fine di rendere la visita del tutto sicura gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza degli attuali protocolli di sicurezza e delle normative vigenti. L’ingresso e l’uscita dal percorso saranno differenziati. L’ingresso sarà dotato di dispenser con gel mani igienizzante ed ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della visita.