Referendum costituzionale: Comunità di Connessioni, stasera giovani in dialogo online con Castagnetti e Ceccanti

Si svolgerà oggi, mercoledì 9 settembre, dalle 21, in diretta Facebook e Youtube dalla pagina di Comunità di Connessioni, l’incontro “Focus Costituzione: verso il Referendum”, dedicato al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre prossimi. Saranno ospiti, in dialogo con i giovani sulle ragioni del no e del sì, Pierluigi Castagnetti e Stefano Ceccanti. L’incontro, moderato da Paolo Bonini, sarà aperto da un intervento di padre Francesco Occhetta, gesuita e coordinatore della scuola di formazione politica “Connessioni”. Concluderà il confronto Ciro Cafiero, avvocato giuslavorista e presidente dell’associazione Comunità di Connessioni. “Connessioni vuole essere un luogo di discernimento per l’agire politico – spiega Cafiero –. In vista della prossima consultazione referendaria, riteniamo utile aprire uno spazio di confronto tra le ragioni a favore e quelle contro una riforma che tocca delicate giunture costituzionali. Lo facciamo chiamando all’appello due autorevoli esponenti della cultura cattolico-democratica, a cui chiederemo di illuminare i criteri di scelta. Perché l’alba che sorga squarci la notte, insegnava Zaccagnini, bisogna essere sentinelle pronte a fare le scelte giuste”.