Ordinariato militare: mons. Marcianò in visita ufficiale a Verona. Nella messa cresimati 7 militari  

(foto Esercito Italiano)

Nei giorni scorsi l’ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, si è recato in visita ufficiale al Comando delle Forze operative terrestri di supporto e, nell’occasione, ha presieduto la messa durante la quale 7 militari hanno ricevuto il sacramento della Cresima. È stato il generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Foter di supporto, ad accogliere mons. Marcianò all’ingresso della chiesa di San Bernardino dove si è svolta la funzione alla quale hanno partecipato i cresimandi, militari appartenenti al reparto Comando del Comfoter di supporto, al 4° Reggimento alpini paracadutisti “Ranger” di Verona e al 5° reparto Infrastrutture di Padova. L’ordinario militare per l’Italia, come riportato sul sito dell’Esercito italiano, si è rivolto ai militari emozionati per sottolineare l’importanza del sacramento ricevuto, ringraziando al termine della messa i due concelebranti, il cappellano uscente don Claudio Pasquali e don Flavio Riva che ad inizio settembre è subentrato al suo posto nel comando di Verona. La visita di mons. Marcianò è poi proseguita in piazza Bra, dove ha saluto il personale del 7° reggimento Trasmissioni di Sacile, appartenente al raggruppamento Veneto-Friuli Venezia Giulia e impegnato a Verona nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, ed in seguito nella caserma “Dalla Bona” per un saluto al personale del Comando e del reparto Comando delle Foter di supporto, per concludersi poi a Palazzo Carli per la firma dell’albo d’onore ed il saluto al generale Tota ed al generale Massimo Scala, che subentrerà al comando nei prossimi giorni.