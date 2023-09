Ue: Notte europea dei ricercatori, eventi in 26 Paesi. Ivanova, “accendere fra i giovani la scintilla della curiosità”

La Notte europea dei ricercatori, il più grande evento europeo di promozione della scienza che si celebra il 29 settembre, si svolge in 26 Paesi, tra cui diversi Stati membri dell’Ue e Paesi associati al programma Orizzonte Europa. “Bambini, ragazzi e famiglie avranno la possibilità di scoprire il lavoro dei ricercatori – annuncia un comunicato emesso a Bruxelles – attraverso attività divertenti come presentazioni scientifiche, esperimenti pratici, giochi e concorsi. L’evento, che attira ogni anno più di un milione e mezzo di visitatori, mette in luce la diversità della ricerca e dell’innovazione europea, nonché il loro impatto sulla vita quotidiana dei cittadini, e avvicina gli scienziati al grande pubblico per stimolare l’interesse verso la carriera nella ricerca, soprattutto tra i giovani”. Iliana Ivanova, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “anche quest’anno il mondo scientifico si riunisce per celebrare la Notte europea dei ricercatori, accendendo la scintilla della curiosità negli occhi dei visitatori e della prossima generazione di scienziati. Invito tutti voi a far parte di questa esperienza unica per scoprire le meraviglie della scienza e imparare dai ricercatori più competenti in Europa”. Qui i principali eventi previsti in Europa.