Laudate Deum: Lev, il 4 ottobre lettura pubblica in 12 librerie

Da Sassari a Bassano, da Rieti ad Assisi, da Palermo a Vicenza: protagonisti lettori, sindaci, scrittrici, librai, vescovi, gruppi di lettura. Sono 12 le librerie italiane dove mercoledì prossimo, 4 ottobre, verrà letta pubblicamente l’esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco, che sarà resa nota quel giorno e sarà resa disponibile da Libreria Editrice Vaticana (Lev). “Il tema ecologico è la questione di oggi”, spiega Lorenzo Fazzini, direttore editoriale della Libreria Editrice Vaticana, che promuove l’iniziativa “Francesco ci sprona a pensare e agire per il bene comune. C’è grande attesa per questo documento di Papa Francesco, che lui stesso ha messo in collegamento con Laudato si’, l’enciclica che ha articolato in maniera compiuta cosa significa ecologia integrale. Con questa iniziativa, che esalta il ruolo delle librerie come presidi culturali e diffusori di pensiero, vogliamo permettere al maggior numero di persone un approccio diretto e immediato con Laudate Deum, che segnerà il dibattito pubblico dei prossimi tempi”. Ad introdurre la lettura sarà un video di presentazione di Laudate Deum di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che illustrerà brevemente il documento di Francesco. L’ingresso è libero.