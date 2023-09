Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’incendio a Qaraqosh

“Profondamente rattristato nell’apprendere degli effetti devastanti” dell’incendio a Qaraqosh, in Iraq, il Papa – in un telegramma di cordoglio per le vittime inviato a suo nome dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di Mossul dei Siri, Mons. Benedectos Younan Hano – assicura la sua “vicinanza spirituale ad ogni vittima di questa tragedia”, invia condoglianze alle famiglie delle vittime e “offre preghiere per i feriti e per gli sforzi di soccorso del personale di emergenza”.