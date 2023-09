Sinodo: Città Nuova, pubblicati due saggi su “Sinodalità e partecipazione” e su “La Chiesa del futuro”

Da oggi, venerdì 29 settembre, sul tema della sinodalità e sul percorso sinodale, saranno in libreria due saggi per le edizioni Città Nuova. Si tratta di “Sinodalità e partecipazione. Il soggetto ecclesiale della missione” di Mario Grech, Severino Dianich, Alphonse Borras, Francesco Coccopalmerio, Piero Coda e Vincenzo Di Pilato. Le Assemblee continentali hanno espresso con forza alla Segreteria generale del Sinodo che il modo di procedere, sperimentato nel cammino in corso, penetri nella vita quotidiana della Chiesa a tutti i livelli, rinnovando le strutture esistenti oppure istituendone di nuove. Per questo motivo nell’Instrumentum laboris per la prima Sessione del prossimo Sinodo in Vaticano (ottobre 2023) si ritiene opportuno intervenire anche sul diritto canonico, riequilibrando il rapporto tra il principio di autorità, fortemente affermato nella normativa vigente, e il principio di partecipazione. Nel saggio, illustri personalità del mondo ecclesiastico e teologico si interrogano sulla questione e avanzano alcune proposte su come rendere reale la partecipazione dei laici alle attività decisionali della Chiesa.

L’altro testo è “La Chiesa del futuro. Dieci sfide per i Sinodi che verranno” di Andrea Gagliarducci. Il processo sinodale avviato da Papa Francesco non prevede un’agenda, né conclusioni prestabilite. Piuttosto, è un’apertura di processi, a cui tutti sono chiamati a partecipare. La Chiesa in cammino voluta dal Papa si trova però ad affrontare delle sfide che saranno cruciali per il suo futuro. Quanto l’essere sinodali è infatti connaturato alla vita della Chiesa? E quale impatto su di essa potrà avere questo nuovo approccio? Il libro esplora le esperienze sinodali di oggi e del passato, delineando le sfide che il popolo di Dio sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni.