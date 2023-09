Stragi naziste: Fontana, “sacrificio vittime della follia a Marzabotto e Monte Sole è ferita dolorosa su cui coltivare i valori di libertà, democrazia e giustizia”

“A 79 anni dalla barbarie compiuta dalla follia nazifascista a Marzabotto e nei territori alle pendici di Monte Sole, desidero rinnovare l’omaggio deferente alla memoria delle centinaia di vittime inermi e innocenti, tra le quali bambini, donne, disabili, anziani e uomini di Chiesa, che furono trucidati senza pietà”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del 79° anniversario dell’eccidio di Marzabotto e Monte Sole.

“Il loro sacrificio – sottolinea la terza carica dello Stato – rappresenta ancora oggi una ferita dolorosa sulla quale le giovani generazioni, in particolare, devono riflettere affinché comprendano e coltivino tutti i giorni i valori della libertà, della democrazia e della giustizia sui quali si fonda la nostra Costituzione”. “Il mio pensiero – conclude Fontana – va, inoltre, a chi, pur salvatosi da quell’orrore, ne rimase profondamente segnato, e ai familiari di chi, invece, perse la vita in una delle pagine più buie della nostra storia”.