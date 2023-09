Ottobre missionario: il programma del Centro Pime di Milano sulle “tante vie della missione e dei suoi protagonisti”

Ottobre è il mese dei missionari. E il Centro Pime di Milano ha predisposto un programma di iniziative che percorrono “le tante vie della missione e dei suoi protagonisti”. A presentarle in un video diffuso oggi è Gianni Criveller, direttore del Centro missionario Pime. Si comincia sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre con un convegno dal titolo “I laici nella missione che cambia”. Una ‘due giorni’ dove “donne, uomini e famiglie missionarie riflettono – confrontandosi anche con prestigiosi studiosi – sul protagonismo missionario di tutto il popolo di Dio, e sulla ricaduta sociale dell’annuncio del Vangelo”. Lunedì 9 ottobre il Pime organizza una serata dedicata a una straordinaria protagonista della missione: Annalena Tonelli, che ha donato la sua vita per la gente d’Africa. Si prosegue poi con don Lorenzo Milani, nel centenario della sua nascita, con lo spettacolo teatrale Cammelli a Barbiana, in programma il 14 ottobre. Il “mese del Pime” si conclude con una serata dedicata a Santa Teresa di Lisieux, di cui si celebra quest’anno il 150mo della nascita. A lei il Pime ha anche dedicato un mostra che illustra eloquentemente il carattere missionario della sua vita. “Sappiamo che la giovane monaca francese avrebbe voluto essere missionaria: in realtà missionaria lo è stata per davvero”, dice Criveller. “Perché la missione non è opera umana, non è fatta dai missionari, o perlomeno non è preliminarmente fatta dai missionari. La missione viene dall’Alto, è la missione di Dio, che apre un dialogo con l’umanità”. Per conoscere nel dettaglio il programma clicca QUI.