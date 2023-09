Tempo del Creato: La Spezia, domani messa e incontro interreligioso “Quando la natura batte un colpo!”

In occasione del Tempo del Creato e della Giornata dello Scautismo adulto, la Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato e la Comunità zonale “Mario Di Carpegna” del Masci La Spezia promuovono un’iniziativa che si terrà attorno alla Fontana delle Voci in piazza Brin a La Spezia.

Alle 18 verrà celebrata la messa e a seguire, alle 18.45, prenderà il via l’incontro interreligioso “Quando la natura batte un colpo!” per capire “Come reagire da credenti nel Cristianesimo e nell’Islam agli eventi drammatici che mostrano la forza della natura”. Interverranno mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato, e Abdellatif EI Ghanioui, imam nella Comunità islamica della Spezia. Sarà l’occasione per pregare e testimoniare sostegno alle popolazioni del Marocco e della Libia recentemente colpite dagli eventi climatici; durante la manifestazione raccolta fondi a sostegno delle popolazioni del Marocco. A seguire nei locali della parrocchia, gli Adulti Scout della Spezia presenteranno “Dalla Sorgente al Mare” con “riflessioni attorno allo scorrere della vita e di Sorella Acqua, utile, umile, preziosa e pura”.