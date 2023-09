Croazia: Sibenik, celebrazioni per san Michele, protettore della città. 725 anni dalla fondazione della diocesi

Chiesa in Europa

(Foto diocesi di Sibenik)

Ieri sera nella cattedrale di San Giacomo a Sibenik in Croazia sono iniziati i festeggiamenti per san Michele, protettore della città di Sibenik e dell’omonima diocesi. La messa è stata presieduta da mons. Tomislav Rogic, vescovo di Sibenik, mentre erano presenti il nunzio apostolico in Croazia, mons. Giorgio Lingua, mons. Djuro Hranic, vescovo di Djakovo-Osijek, mons. Mate Uzinic,vescovo di Rijeka, mons. Ranko Vidovic, vescovo di Hvar, mons. Roko Glasnovic, vescovo di Dubrovnik e altri presuli. L’omelia è stata tenuta da don Darko Poljak, parroco di Skradin, il quale ha sottolineato che la diocesi di Sibenik festeggia 725 anni dalla sua fondazione, “un fatto che ci porta alla gratitudine” mentre “ci sprona consapevolmente a valutare le cose buone e positive” finora vissute. Nella celebrazione è stato inserito anche il giuramento degli scout cattolici della diocesi di Sibenik.