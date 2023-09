Diocesi: Melfi-Rapolla-Venosa: incontro questa mattina con don Luigi Ciotti su “Giustizia Sociale – condizione per rinascere”

Oggi, venerdì 29 settembre, a Rionero in Vulture (Pz), in piazza Giustino Fortunato alle 9.30, si svolgerà l’evento dal titolo “Giustizia Sociale – condizione per rinascere” organizzato dall’Ufficio della pastorale sociale e legalità della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa in collaborazione con Libera Basilicata, con i patrocini del Comune di Rionero in Vulture e l’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata. Interverranno, don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale di Libera “Associazione Nomi e Numeri contro le mafie”; Mario Di Nitto, sindaco di Rionero in Vulture; mons. Ciro Fanelli, vescovo della diocesi; Claudia Datena, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale; don Marcello Cozzi, Delegato Ceb presso l’Osservatorio Regionale sulla criminalità; Martina Montemurro, Presidente del Coordinamento regionale delle Consulte degli studenti di Basilicata; Giulio Pedota in rappresentanza della Consulta Provinciale Studentesca. Alla manifestazione sono attesi circa duemila giovani studenti. “I veri protagonisti dell’evento – scrive la diocesi in una nota — saranno, infatti, proprio i giovani, terreno fertile per coltivare e promuovere la giustizia sociale. Il tema della manifestazione è la sensibilizzazione e la valorizzazione del nostro comune sentire, nell’affermazione e tutela del bene comune, a partire dall’Enciclica Fratelli Tutti”.