Diocesi: Catanzaro, domani la “Festa dei Popoli”, organizzata da Migrantes per “conoscere e apprezzare le diversità sul territorio”

Domani, sabato 30 settembre, presso il complesso monumentale di San Giovanni, a Catanzaro, avrà luogo la tradizionale “Festa dei Popoli”, organizzata dall’ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, in collaborazione con il Comune di Catanzaro e con altre realtà del territorio, tra cui Fondazione “Città Solidale”. Come si legge in un comunicato stampa, “si tratta di un’occasione preziosa per conoscere, condividere e apprezzare la diversità di espressioni culturali, linguistiche ed etniche presenti sul territorio”, e per “far vivere tale diversità non come un qualcosa che divide e crea barriere, ma come un’opportunità di arricchimento reciproco e una possibilità di convivenza”. La manifestazione avrà inizio alle ore 17, con un incontro culturale dal titolo: “Liberi di partire, liberi di restare”, nel quale interverranno l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, l’imam di Catanzaro Khalid Elsheik e don Mattia Ferrari, sacerdote che opera nell’ONG “Mediterranea Saving Humans”. “L’incontro – si legge ancora nel comunicato – sarà arricchito dalle testimonianze e dai racconti di alcuni esperti sul campo, tra cui alcuni volontari di Emergency. A seguire ci si sposterà verso piazza Prefettura, dove saranno allestiti diversi stand con prodotti tipici di ogni comunità presente”.