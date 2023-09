Diocesi: Caritas Potenza, il 2 ottobre si inaugura “La Bottega degli Angeli” per l’inclusione mediante nuove forme di sostegno alimentare

(foto Caritas Potenza)

Verrà inaugurata lunedì 2 ottobre a Potenza, alle 18 in via Racioppi 10 negli spazi del Centro logistico eccedenze, “La Bottega degli Angeli”, un luogo ideato per sperimentare una diversa metodologia di accompagnamento verso l’inclusione mediante nuove forme di sostegno alimentare. Un’alleanza territoriale ideata dalla Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, in collaborazione con l’associazione Io Potentino onlus, inserita nell’ambito del progetto Magazzini sociali solidarietà circolare. Si tratta della prima esperienza in questo senso a Potenza e vede la collaborazione della parrocchia S. Giuseppe e della Bcc Basilicata.