Dialogo interreligioso: lunedì 2 ottobre a Firenze la quarta Giornata della Fraternità. Cristiani, ebrei e islamici per la protezione di chiese, sinagoghe e moschee

Santa Croce si prepara ad accogliere la Quarta Giornata della Fraternità che si terrà lunedì 2 ottobre nel cenacolo. Il tema prescelto dall’Opera di Santa Croce e dalla Comunità dei Frati minori conventuali – si legge in una nota di presentazione diffusa oggi – richiama il valore, tutto francescano, del dialogo tra le religioni e i popoli. Si parlerà infatti della protezione e della conoscenza dei luoghi di culto – chiese, sinagoghe e moschee – come ambito di incontro e di ascolto reciproco tra ebrei, cristiani e islamici. Sarà una giornata intensa di confronto, promossa in collaborazione con l’Università di Firenze, che si aprirà, alle 9.30, con i saluti di Cristina Acidini (Opera di Santa Croce), Massimo Fratini (Comune di Firenze), mons. Marco Domenico Viola (arcidiocesi), padre Giancarlo Corsini (Comunità dei Frati minori conventuali), Rav Gadi Piperno (Comunità ebraica) Izzedin Elzir (Comunità islamica). Il messaggio di Francesco d’Assisi e il documento sulla fratellanza di Abu Dhabi saranno i fari di riferimento della giornata.