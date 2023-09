Antisemitismo: visita in Israele del coordinatore nazionale Pecoraro, “incontri utili per intensificare ulteriormente l’azione di contrasto del Governo italiano”

Visita istituzionale in Israele del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Cons. Giuseppe Pecoraro dal 26 al 29 settembre. La Delegazione italiana che ha accompagnato il Coordinatore nazionale, era formata da Andrea Giovannelli, capo della sua segreteria e da Simonetta Della Seta, esperta di storia ebraica di Israele e della Shoah. Nel corso della missione – si legge in una nota diffusa oggi -, il Coordinatore nazionale ha incontrato il Ministro israeliano per la Cultura e lo Sport, Miki Zohar, oltre a Michal Cotler-Wunsh, al suo primo incontro ufficiale dalla sua recente nomina quale Inviata Speciale per la lotta all’antisemitismo israeliana, ed il Presidente dello Yad Vashem (Ente nazionale per la Memoria della Shoah), Dani Dayan. Ha inoltre partecipato ad una Tavola rotonda presso il Ministero degli Esteri israeliano alla presenza dei principali attori istituzionali, ricercatori e di organizzazioni israeliane attivi nell’ambito dell’antisemitismo. Il Coordinatore nazionale si è quindi recato al Tempio italiano a Gerusalemme, incontrando esponenti della comunità italiana residente, e ha visitato il Museo dello Yad Vashem. Presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, il Prefetto Pecoraro ha incontrato esponenti italiani del rabbinato, dell’associazionismo ebraico e di ricercatori sull’antisemitismo. Al termine della visita, il Prefetto Pecoraro ha tenuto a ringraziare il Governo israeliano per l’accoglienza che “conferma la profondità e l’eccellenza dei rapporti bilaterali che legano Italia e Israele”. Da parte israeliana è stato espresso, si legge nella nota, “analogo apprezzamento, anche per l’istituzione da parte italiana di una figura specifica – in seno alla Presidenza del Consiglio – per la lotta all’antisemitismo”. Il Coordinatore Nazionale sottolinea come i numerosi incontri istituzionali vissuti in questi giorni “saranno molto utili per intensificare ulteriormente l’azione di contrasto del Governo italiano all’antisemitismo, in ambito nazionale ed internazionale”.