Diocesi: Lucca, ripartono i corsi del laboratorio orchestrale “Lol” per contrastare la povertà educativa

L’arcidiocesi di Lucca – Ufficio Pastorale Caritas in collaborazione con l’Associazione Tempo di Musica propone per l’ottavo anno consecutivo il progetto “Lol – Laboratorio orchestrale Fratel Arturo Paoli” nel Comune di Lucca. A partire dalla prima settimana di ottobre, i centri “Lol” di S. Anna, S. Concordio in contrada, Monte S. Quirico e Centro storico apriranno nuovamente le porte ai giovani allievi, riprendendo le lezioni di musica dei seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, arpa, chitarra, pianoforte, percussioni, flauto traverso e clarinetto. La “Lol” nasce come misura di contrasto alla povertà minorile nella diocesi di Lucca.

La Caritas diocesana, collaborando con l’associazione Tempo di Musica, offre ai minori (segnalati dai Centri di Ascolto e dai Servizi Sociali del territorio) l’accesso gratuito ai corsi di musica, che restano comunque aperti a tutti i bambini e i ragazzi che desiderano imparare a suonare uno strumento. A oggi l’orchestra conta più di 130 elementi e in tutta la diocesi la percentuale di minori sostenuti da Caritas si attesta intorno al 50% del totale dei partecipanti. La ripartenza dei corsi “Lol” coincide con l’inaugurazione della nuova sede di Tempo di Musica, che da quest’anno trova i suoi spazi nei locali annessi alla chiesa di S. Tommaso in Pelleria. Un’occasione che verrà celebrata con un concerto inaugurale della violinista Ekaterina Astashova accompagnata dall’ Eka_Quartet. Il concerto si terrà oggi, venerdì 29 settembre, alle 18.30 proprio nella chiesa di S. Tommaso in Pelleria (via S. Tommaso 17, Lucca). Il nuovo centro, oltre a formare aspiranti musicisti, mira a diventare luogo di promozione culturale e aggregazione giovanile, grazie anche alla presenza di un nucleo dell’orchestra LOL nella quale grande attenzione è rivolta alle dinamiche di integrazione e di socializzazione oltre, naturalmente, all’apprendimento della pratica strumentale. Una delle iniziative che il progetto “Lol” proporrà al territorio è la stagione concertistica “Quartieri in musica”, organizzata da Tempo di Musica in collaborazione con la Caritas diocesana di Lucca durante questo autunno. La rassegna si rivolge alla cittadinanza in generale, ai turisti, ma anche soprattutto ai bambini e ai genitori che partecipano al Laboratorio orchestrale lucchese Fratel Arturo Paoli.