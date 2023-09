Giornata del dono: il 2 ottobre a Brescia presentazione indagine su oratori e volontariato della Lombardia

Odl (sigla degli Oratori delle diocesi lombarde), in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, celebra la Giornata nazionale del dono (4 ottobre) presentando alla stampa e alle realtà oratoriane della Regione, lunedì 2 ottobre alle 18, il nuovo volume della collana “Gli sguardi di Odielle” intitolato “La Casa del Dono. Indagine sugli oratori lombardi e il volontariato”. L’oratorio, infatti, è “la casa del dono nell’esperienza concreta di molti uomini e donne: per coloro che in esso hanno speso tempo ed energie ma anche per quanti, a vario titolo, hanno beneficiato di tanta gratuità e servizi educativi e pastorali”, sottolinea un comunicato che annuncia l’evento.

Come nasce una cultura del volontariato? Dove e come si forma e cresce la sensibilità e la disponibilità al volontariato? Che cosa la favorisce? Sono queste alcune delle domande su cui i relatori proveranno a riflettere a partire dai risultati dell’indagine, realizzata e pubblicata anche grazie al contributo di Regione Lombardia. L’incontro si svolgerà dalle 18 alle 19.30 presso l’Aula 1 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (via della Garzetta, 48). Interverranno: Giovanni Panzeri, direttore di sede Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; Pierluigi Malavasi, direttore dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; don Stefano Guidi, coordinatore Odl (Oratori diocesi lombarde); mons. Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia; Diego Mesa, coordinatore della ricerca; Livia Cadei, direttrice Cesvopas. Conclusioni: mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato della Conferenza episcopale lombarda per la pastorale giovanile. Modera Luciano Zanardini, direttore de “La Voce del Popolo”.