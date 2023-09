Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani pellegrinaggio al santuario della Madonna delle Grazie di Montenero

È in programma per domani, sabato 30 settembre, il pellegrinaggio della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli al santuario della Madonna delle Grazie di Montenero per invocare la protezione della Vergine Maria. Si tratta del consueto appuntamento del mese di settembre, in occasione della ripresa delle attività pastorali.

Alle 9 sono previsti gli arrivi al santuario davanti al piazzale, per le confessioni e la preghiera del Santo Rosario; alle 10, poi, il vescovo Mario Vaccari presiederà la celebrazione eucaristica.